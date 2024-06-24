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16:11, 24 июня 2024Бывший СССР

В правительстве Украины заявили о помешательстве на вступлении в ЕС

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев помешан на процессе вступления в ЕС

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киев помешан на процессе вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Associated Press.

Стефанишина подчеркнула, что процесс вступления в ЕС является основным приоритетом для Владимира Зеленского. Чиновник добавила, что предстоящие шесть месяцев будут ключевыми для украинских переговорщиков.

«Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им», — заявила замглавы правительства Украины. По ее словам, в процессе вступления Киева в объединение уже задействовано более тысячи украинцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе начнутся уже 25 июня. Он также призвал страны ЕС ускорить поставки военной помощи.

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      Юрий Леонов
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