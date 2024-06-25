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18:27, 25 июня 2024Бывший СССР

Нацполиция Украины сформирует бригады для участия в боевых действиях

Нацполиция Украины отправит на фронт три бригады общей численностью 8000 человек

Фото: podyom / Shutterstock / Fotodom     

Национальная полиция Украины сформирует три сводные бригады общей численностью восемь тысяч человек и отправит на фронт для участия в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«Национальной полицией начато формирование дополнительных боевых подразделений — трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава Нацполиции Иван Выговский проверил подготовку новых бригад. Он заверил полицейских, что ведомство обеспечит служащих лучшей военной экипировкой.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учета «Резерв+». Из них годными к службе оказались 1,1 миллиона человек.

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      Глеб Палехов
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