Нацполиция Украины сформирует бригады для участия в боевых действиях

Национальная полиция Украины сформирует три сводные бригады общей численностью восемь тысяч человек и отправит на фронт для участия в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
«Национальной полицией начато формирование дополнительных боевых подразделений — трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских», — говорится в публикации.
Отмечается, что глава Нацполиции Иван Выговский проверил подготовку новых бригад. Он заверил полицейских, что ведомство обеспечит служащих лучшей военной экипировкой.
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учета «Резерв+». Из них годными к службе оказались 1,1 миллиона человек.