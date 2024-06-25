Назван российский город с самым дорогим жильем на сутки

Посуточная аренда жилья в Петербурге оказалась самой дорогой в России

Посуточная аренда жилья в Санкт-Петербурге оказалась самой дорогой в России. Города-миллионники с наименее доступными съемными квартирами на короткий срок назвали аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру» в своем исследовании, пишет РБК.

Летом 2024 года, чтобы снять квартиру в Петербурге на один день, придется заплатить в среднем 5113 рублей. Второе место по этому показателю занимает Москва — арендовать квартиру в столице можно в среднем за 4892 рубля в сутки. Замыкает первую тройку Казань с 4683 рублями за сутки. Дорогое посуточное жилье также предлагают в Нижнем Новгороде (4655 рублей в сутки), Волгограде (3551 рубль в сутки) и Самаре (3507 рублей в сутки).

Самая низка ставка посуточной аренды жилья замечена в Омске — 2482 рубля в сутки. В топ-пять мегаполисов с недорогой арендой вошли Челябинск (2670 рублей), Пермь (2837 рублей), Краснодар (2892 рубля) и Уфа (2924 рубля).

Ранее сообщалось, что стоимость краткосрочной аренды квартир в России на летний сезон выросла в среднем на 20 процентов по сравнению с 2023 годом. По данным «Суточно.ру», средняя цена на посуточную аренду апартаментов по стране увеличилась до почти 5000 рублей.