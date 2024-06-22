Стоимость краткосрочной аренды жилья в России на летний сезон резко выросла

«Коммерсантъ»: краткосрочная аренда жилья в России на лето подорожала на 20 %

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в России на летний сезон выросла на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов по бронированию жилья.

По данным «Суточно.ру», средняя цена на посуточную аренду апартаментов по стране выросла до почти пяти тысяч рублей. В то же время, по данным «Островка» и OneTwoTrip, стоимость краткосрочной аренды поднялась на 15 и 16 процентов, достигнув отметки в 5,5 и 5,7 тысячи рублей за сутки соответственно.

При этом больше всего жилье подорожало в Челябинске и Казани — на 23 и 22 процента соответственно — и достигло 2,7 и 4,7 тысячи рублей. Стоимость жилья в Москве и Санкт-Петербурге увеличилась на 16 и 10 процентов, достигнув отметки в 4,9 и 5,1 тысячи рублей. По данным аналитиков, на рост цен повлияли два фактора: увеличение количества путешественников в России в условиях санкций и выход на рынок «новых игроков» с предложениями более качественных «лотов в новостройках».

Ранее стало известно, что «Домклик» Сбера запустил сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24». Теперь собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью могут размещать на нем свои объекты и управлять бронированием.