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20:44, 26 июня 2024Моя страна

Назван самый удобный сервис для бронирования жилья в России

Россияне назвали удобными сервисами бронирования «Суточно.ру» и Ozon Travel

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Россияне назвали сервис для бронирования жилья «Суточно.ру» самым удобным среди других отечественных аналогов. Об этом сообщается в исследовании агентства Media Research Family.

Лидерами в рейтинге по удобству также оказались Ozon Travel, «Тинькофф Путешествия», OneTwoTrip и City Travel. При этом по ценовой политике пользователей больше всего привлекает сервис Ozon Travel, а «Тинькофф Путешествия», в свою очередь, занимает первую позицию по индексу доверия от путешественников.

Ранее россияне выбрали топ-3 самых популярных мест для отдыха на турбазах — в лидерах оказались Архыз, Гагра и Суздаль.

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      Марк Успенский
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