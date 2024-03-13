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17:30, 13 марта 2024Моя страна

Названы самые популярные места для отдыха на турбазах

Архыз назвали самым популярным местом для отдыха на турбазах в марте

Фото: Николай Хижняк / ТАСС

В топ-3 самых популярных мест для отдыха на турбазах в марте вошли Архыз, Гагра и Суздаль. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Согласно результатам исследования, на турбазы Архыза (Карачаево-Черкесия) приходится 18 процентов от всех бронирований в марте. При этом на Гагру (Абхазия) пришлось пять процентов бронирований, а на Суздаль (Владимирская область) — три процента.

Также в рейтинг востребованных направлений у россиян вошли Мезмай (Краснодарский край), Каменномостский (Адыгея), Ая (Алтайский край), Сортавала (Карелия), Сочи (Краснодарский край) и Теберда (Карачаево-Черкесия).

«Март — месяц, когда можно еще кататься на лыжах и на сноуборде. При этом на юге уже начинается цветение первоцветов, расцветает миндаль. Самое время для отдыха на природе», — поясняют специалисты сервиса.

Ранее эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» сообщили, что россияне летом планируют поездки в Мурманскую область, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию. По данным специалистов, спрос по каждому из указанных направлений вырос более чем на 300 процентов.

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      Марк Успенский
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