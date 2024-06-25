Названы сроки выхода «Шрека 5»

Актер Эдди Мерфи: пятая часть «Шрека» может выйти в 2025 году

Пятая часть анимационного фильма «Шрек» может выйти в 2025 году. Соответствующие сроки называет портал Collider со ссылкой на слова актера и комика Эдди Мерфи.

Мерфи поделился, что производство пятой части мультфильма идет уже несколько месяцев — он успел записать несколько реплик для своего героя.

Озвучивший Осла актер также отметил, что про его персонажа будет снят спин-офф. К проекту приступят, после того как завершится работа над «Шреком 5».

В 2023 году сообщалось, что американская киностудия DreamWorks Animation начала работу над пятой частью «Шрека». Тогда же стало известно, что студия рассматривает вариант создания спин-оффа, посвященного одному из главных героев франшизы «Шрек», персонажу Ослу.