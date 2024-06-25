Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:05, 25 июня 2024Культура

Названы сроки выхода «Шрека 5»

Актер Эдди Мерфи: пятая часть «Шрека» может выйти в 2025 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пятая часть анимационного фильма «Шрек» может выйти в 2025 году. Соответствующие сроки называет портал Collider со ссылкой на слова актера и комика Эдди Мерфи.

Мерфи поделился, что производство пятой части мультфильма идет уже несколько месяцев — он успел записать несколько реплик для своего героя.

Озвучивший Осла актер также отметил, что про его персонажа будет снят спин-офф. К проекту приступят, после того как завершится работа над «Шреком 5».

В 2023 году сообщалось, что американская киностудия DreamWorks Animation начала работу над пятой частью «Шрека». Тогда же стало известно, что студия рассматривает вариант создания спин-оффа, посвященного одному из главных героев франшизы «Шрек», персонажу Ослу.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Роскомнадзор потребовал от браузеров заблокировать информацию об обходе блокировок

      В посольстве России в Лондоне прокомментировали освобождение Ассанжа

      Третьяк оценил вклад российских игроков в победу Флориды в Кубке Стэнли

      Названы сроки выхода «Шрека 5»

      Жена футболиста Смолова собралась уехать из Москвы

      В Госдуме прокомментировали выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

      Глава Сергокалинского района Дагестана арестован на 10 суток

      Эксперт назвал бардаком перестановки в ВСУ

      Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше