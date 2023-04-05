Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:55, 5 апреля 2023Культура

Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрек»

DreamWorks Animation начала работу над пятой частью мультфильма «Шрек»

Кадр: Мультфильм «Шрек»

Американская киностудия DreamWorks Animation начала работу над пятой частью анимационного фильма «Шрек». Об этом сообщает Variety.

Продюсер франшизы Кристофер Меледандри поведал, что сейчас организация ведет активные переговоры с актерами, которые озвучивали главных персонажей в предыдущих частях проекта. Обсуждение съемок пятой части мультфильма о зеленом огре проводится с Майком Майерсом, озвучившим Шрека, Кэмерон Диас, голосом которой говорит Фиона, а также Эдди Мерфи, ранее озвучившим Осла.

«Мы ожидаем, что актерский состав вернется. Переговоры начинаются, и все, что мы получили на данный момент, свидетельствует о том, что артисты с огромным энтузиазмом хотят вернуться», — рассказал Меледандри.

Кинопродюсер добавил, что студия также рассматривает вариант создания спин-оффа, посвященного одному из главных героев франшизы «Шрек», персонажу Ослу. В январе Эдди Мерфи выразил желание вновь озвучить своего героя, а также отметил, что Осел заслуживает отдельно снятого и посвященного ему анимационного фильма.

Ранее стало известно о планах Warner Bros. снять семь сезонов сериала о Гарри Поттере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
В космосе найдены молекулярные предшественники жизни
Четыре человека попали в больницу после прорыва трубы в Петербурге
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии
В Москве стало меньше нового жилья
Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео
На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ
Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.