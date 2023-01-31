Эдди Мерфи захотел снова озвучить Осла из «Шрека»

Актер и комик Эдди Мерфи захотел снова озвучить своего персонажа Осла из «Шрека»

Актер и комик Эдди Мерфи рассказал, что хотел бы снова озвучить своего персонажа Осла из «Шрека», также отметив, что он заслуживает спин-оффа. Об этом он рассказал в интервью ETalk.

По словам Мерфи, он был бы рад, если бы ему предложили снова озвучить Осла в новом «Шреке»: «Я бы решился на это за две секунды. Я люблю Осла». «Вы знаете, они сняли фильмы про Кота в сапогах. Я подумал: "Они должны были снять фильм об Осле". Осел смешнее Кота в сапогах. Я имею в виду, я люблю Кота в сапогах, но он не такой смешной, как Осел», — сказал актер.

Ранее Мерфи произнес речь на «Золотом глобусе», в которой подшутил над конфликтом Уилла Смита и Криса Рока на «Оскаре» в прошлом году. «Я хочу, чтобы вы знали, что существует четкий план, которому вы можете следовать, чтобы добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Есть план, и я следовал ему всю свою карьеру. Он очень прост, это всего три пункта. Вы просто делаете эти три вещи: платите налоги, не лезете не в свое дело… и держите имя жены Уилла Смита подальше от своего гребаного рта!» — пошутил комик, повысив голос, имитируя поведение Смита на сцене.