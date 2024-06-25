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21:01, 25 июня 2024Забота о себе

Названа неожиданная причина эректильной дисфункции

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, которые изменяют женам, чаще других сталкиваются с эректильной дисфункцией, предупредила сексолог Сюзанна Вайс. Ее мнение приводит Men's Health.

Вайс отметила, что супружеская неверность только на первый взгляд кажется неожиданной причиной импотенции. На самом же деле, говорит сексолог, это встречается настолько часто, что вопрос о романах на стороне входит в стандартный опросник для диагностики эректильной дисфункцией. Вайс уточнила, что негативное воздействие объясняется сильной хронической тревожностью, которая возникает на фоне чувства вины и страха быть пойманным.

Сексолог отметила, что к аналогичным последствиям может приводить тревожность, вызванная любыми другими причинами. Кроме того, она назвала и другие причины появления проблем с эрекцией: заболевания сердца и сосудов, диабет, неправильное питание и регулярный недосып.

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      Алиса Дмитриева
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