Мужчин предупредили об опасных для жизни причинах длительной эрекции

Эрекция, которая не связана с сексуальным возбуждением и не проходит после эякуляции, может быть признаком опасных для жизни заболеваний. Об этом предупредила уролог Анна Симинович в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указала, что длительную эрекцию продолжительностью более четырех часов называют приапизмом. Основными причинами появления этого состояния уролог назвала заболевания крови, такие как лейкемия, эритроцитоз, серповидно-клеточная анемия, травмы промежности и полового члена, новообразования центральной и периферической нервной системы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем.

Выделяют три типа приапизма в зависимости от механизма его развития: ишемический, неишемический и рецидивирующий

Анна Симинович уролог

Симинович отметила, что чаще всего встречается ишемический тип, возникающий из-за застоя венозной крови в половом члене. Врач предупредила: если игнорировать это состояние, через 24 часа начнутся необратимые изменения, которые могут привести к эректильной дисфункции.

Неишемический приапизм развивается из-за повреждения сосудов полового члена, добавила врач. При этом типе также может развиться эректильная дисфункция, но это происходит намного медленнее, уточнила она.

Рецидивирующий приапизм — самый неизученный и загадочный тип приапизма. Эпизоды эрекции сочетаются с периодами нормального функционирования. Лечится состояние оперативно Анна Симинович уролог

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