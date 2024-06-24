Врач предупредил владельцев домашних животных о риске «паразитарного рака»

Врач Каспаров: животные могут заразить вызывающими «паразитарный рак» паразитами

От домашних животных можно заразиться паразитами, вызывающими «паразитарный рак», предупредил онколог, заместитель главного врача по амбулаторной помощи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, кандидат медицинских наук Борис Каспаров. О риске доктор рассказал владельцем питомцев в беседе с aif.ru.

Глистная инвазия — альвеококкоз — происходит из-за заражения ленточными червями, объяснил врач. По его словам, эти черви живут в организмах плотоядных животных, в основном шакалов, койотов, лисиц, волков и домашних собак. Однако встречаются они и у кошек. В организм человека паразиты попадают из внешней среды — с шерсти животных или через их кал, уточнил Каспаров.

«Заражение происходит не только при контакте с больным животным, но и при разделке туш, употреблении в пищу зараженного мяса или воды. Инвазия может произойти и при сборе ягод, грибов, трав, если на них попали яйца паразита, также известны случаи заражения при вдыхании яиц с пылью», — добавил врач.

Паразиты оседают преимущественно в печени, но задеты могут быть любые органы и ткани Борис Каспаров онколог

В организме личинки превращаются в кисты из нескольких пузырьков, которые разрастаются и замещают ткани органа. При этом личинки выделяют токсины, из-за которых клетки органа отмирают.

в 90 процентах случаев альвеококкоз ошибочно диагностируют как онкозаболевание

Альвеококкоз вызывает опухолевидное поражение печени, а также поражает органы брюшины, легкие, головной мозг, кости. Из-за этого заболевание часто называют «паразитарным раком», сказал эксперт. Доктор подчеркнул, что инфекцию трудно диагностировать, поэтому во многих случаях она приводит к смерти.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов предупредил о смертельной опасности профилактики глистов. По его словам, прием препаратов для профилактики глистов без консультации с врачом может вызвать необратимые повреждения внутренних органов и спровоцировать смертельно опасные заболевания.