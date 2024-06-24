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13:21, 24 июня 2024Забота о себе

Врач предупредил владельцев домашних животных о риске «паразитарного рака»

Врач Каспаров: животные могут заразить вызывающими «паразитарный рак» паразитами

Фото: Unsplash

От домашних животных можно заразиться паразитами, вызывающими «паразитарный рак», предупредил онколог, заместитель главного врача по амбулаторной помощи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, кандидат медицинских наук Борис Каспаров. О риске доктор рассказал владельцем питомцев в беседе с aif.ru.

Глистная инвазия — альвеококкоз — происходит из-за заражения ленточными червями, объяснил врач. По его словам, эти черви живут в организмах плотоядных животных, в основном шакалов, койотов, лисиц, волков и домашних собак. Однако встречаются они и у кошек. В организм человека паразиты попадают из внешней среды — с шерсти животных или через их кал, уточнил Каспаров.

«Заражение происходит не только при контакте с больным животным, но и при разделке туш, употреблении в пищу зараженного мяса или воды. Инвазия может произойти и при сборе ягод, грибов, трав, если на них попали яйца паразита, также известны случаи заражения при вдыхании яиц с пылью», — добавил врач.

Паразиты оседают преимущественно в печени, но задеты могут быть любые органы и ткани

Борис Каспаровонколог

В организме личинки превращаются в кисты из нескольких пузырьков, которые разрастаются и замещают ткани органа. При этом личинки выделяют токсины, из-за которых клетки органа отмирают.

в 90
процентах

случаев альвеококкоз ошибочно диагностируют как онкозаболевание

Альвеококкоз вызывает опухолевидное поражение печени, а также поражает органы брюшины, легкие, головной мозг, кости. Из-за этого заболевание часто называют «паразитарным раком», сказал эксперт. Доктор подчеркнул, что инфекцию трудно диагностировать, поэтому во многих случаях она приводит к смерти.

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      Вера Владзиевская
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