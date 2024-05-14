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17:36, 14 мая 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности профилактики глистов

Токсиколог Водовозов предостерег от приема лекарств для профилактики паразитов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Прием препаратов для профилактики глистов без консультации с врачом может вызвать необратимые повреждения внутренних органов и спровоцировать смертельно опасные заболевания. Об этом предупредил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Специалист рассказал, что существует много разных противопаразитарных препаратов, которые направлены на борьбу с теми или иными гельминтами. Однако все препараты от паразитов являются токсичными и имеют серьезные побочные действия. «Самый простой из побочных эффектов — это поражение печени», — предостерег Водовозов.

Токсиколог подчеркнул, что если пациент действительно заражен паразитами, то риск осложнений из-за лечения оправдан. Однако самостоятельный прием таких лекарств ради профилактики может стать причиной серьезных заболеваний и даже летального исхода.

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Водовозов также отметил, что гельминтами заражены около одного-двух процентов населения. По его словам, частыми источниками паразитов становятся домашние животные. Поэтому для профилактики врач рекомендовал регулярно показывать питомцев ветеринарным врачам и соблюдать элементарные правила гигиены.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что потеря веса при обильном питании может быть симптомом заражения паразитами. Она уточнила, что обратиться к врачу стоит, если человек много ест, мало двигается и худеет.

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      Екатерина Улитина
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