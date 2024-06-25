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10:11, 25 июня 2024Экономика

Названа причина возвращения в Россию IT-специалистов

Эксперт Максимов: российские IT-специалисты возвращаются из западных стран

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские IT-специалисты возвращаются в страну из-за несправедливого отношения к себе за рубежом. Такую причину в интервью РИА Новости назвал сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов.

Эксперт заявил, что в большей части мира русских людей сейчас «не очень хорошо освещают», именно поэтому многие инженеры сейчас возвращаются в Россию из западных стран. Он также подчеркнул, что имидж отечественных специалистов по кибербезопасности в США не имеет значения, главное, «чтобы наша кибербезопасность работала».

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В дружественных странах отношение к российским сотрудникам другое, так как там в первую очередь оцениваются результаты их работы. Максимов рассказал, что это заметно при выходе на эти рынки российских компаний — к ним проявляет интерес местный бизнес. «Русские инженеры, бизнесмены очень сильные. Многие страны это чувствуют, и это отражается на их готовности строить кооперацию вместе с нами», — добавил он.

Ранее стало известно, что с января по май 2024 года в России выросли средние зарплаты, предлагаемые IT-специалистам. По данным hh.ru, с начала года официальные зарплаты айтишников увеличились до 131,2 тысячи рублей (плюс 18 процентов). При этом вакансий в отрасли за пять месяцев стало больше на 19 процентов, до 235,3 тысячи.

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