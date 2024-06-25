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08:01, 25 июня 2024Экономика

В России выросли зарплаты айтишников

hh.ru: с января по май зарплаты IT-специалистов в России выросли на 18 %

С января по май 2024 года в России выросли средние зарплаты, предлагаемые IT-специалистам. Об этом со ссылкой на данные hh.ru сообщает газета «Ведомости».

В 2023 году средняя зарплата айтишника составляла порядка 117,3 тысячи рублей, однако, по данным Росстата, такие сотрудники получали 163,6 тысячи — в 2,2 раза больше средней зарплаты по стране. С начала 2024 года официальные зарплаты в отрасли выросли до 131,2 тысячи рублей (плюс 18 процентов).

За пять месяцев количество вакансий в сфере увеличилось на 19 процентов, до 235,3 тысячи. При этом рекордное число вакансий было открыто в прошлом году (559 тысяч, почти в 1,9 раза больше, чем в 2021-м).

Как отмечают аналитики «Работа.ру», в первом квартале 2024 года прирост доли новых вакансий в отрасли поднялся на 6,7 процента год к году, зарплаты выросли на 6,4 процента, а зарплатные ожидания увеличились до 228 тысячи рублей в месяц. Наиболее популярной вакансией в сегменте стал программист-разработчик (63 900 вакансий), а наиболее высокооплачиваемыми — руководитель группы разработки (252,1 тысячи рублей), DevOps-инженер (245,7 тысячи рублей) и дата-сайентист (242,8 тысячи рублей).

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18 марта 2024

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в рамках Российского интернет-форума предупредил, что российскую экономику в будущем ждет серьезная нехватка IT-специалистов. С учетом нынешних трендов дефицит составит один миллион айтишников. Ранее об этой кадровой проблеме предупреждал председатель правления Т-банка Станислав Близнюк. По его словам, специалист в области информационных технологий, вышедший на рынок, получает пять-семь предложений за три дня и многим компаниям не остается ничего другого, кроме как повышать зарплаты.

По мнению зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова остановить волну отъезда IT-специалистов из России можно, если обеспечить малый и средний бизнес крупными госконтрактами. Реальная поддержка государства сфокусировалась на крупных IT-компаниях, которые либо уже государственные, либо окологосударственные, а представители более мелких организаций не могут получить финансирование и не могут составлять конкуренцию на рынке.

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