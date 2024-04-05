Найден способ удержать айтишников в России

Депутат Свинцов: удержать айтишников в России можно с помощью госконтрактов

Остановить волну отъезда IT-специалистов из России можно, если обеспечить малый и средний бизнес крупными госконтрактами. О найденном способе удержать айтишников в стране заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, его слова приводит Ura.ru.

По мнению депутата, реальная поддержка государства сфокусировалась на крупных IT-компаниях, которые либо уже государственные, либо окологосударственные, а представители более мелких организаций не могут получить финансирование и не могут составлять конкуренцию на рынке. Без помощи госконтрактов айтишники начинают уходить с рынка, отметил Свинцов.

«Нужно усилить работу с малым и средним бизнесом в сфере IT, чтобы удержать российских специалистов. Обеспечить их крупными контрактами от госпредприятий, министерств, ведомств. Тем более что работы много. Сейчас идет этап импортозамещений. Появились отечественные серверы, софт, технологии, которые нужно дорабатывать и улучшать. Но взаимодействие между госсектором и малым, средним бизнесом отсутствует», — пояснил он.

Ранее стало известно о росте числа сотрудников из сферы IT, покинувших Россию. С начала 2024 года количество запросов на переезд выросло на 233 процента. Эксперты объясняют, что специалисты IT-отрасли остаются востребованными за рубежом. Кроме того, многие продвинутые уезжающие объясняют свое решение желанием работать на глобальном рынке и не терять компетенцию.

В Минцифры заявили, что две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись в страну и оттока айтишников из России не наблюдается. Также в ведомстве подчеркнули, что, по данным Росстата, число занятых в сфере IT работников увеличилось на 13 процентов и составило 857 тысяч человек.