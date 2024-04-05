Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:23, 5 апреля 2024Экономика

В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

«Ъ»: в России началась новая волна отъезда IT-специалистов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России вырос спрос среди IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

За первый квартал 2024 года рост числа запросов на релокацию составил 233 процента. Самой популярной страной для новой волны отъезжающих оказалась Франция.

Эксперты объясняют, что специалисты IT-отрасли остаются востребованными за рубежом. Кроме того, многие продвинутые уезжающие объясняют свое решение желанием работать на глобальном рынке и не терять компетенцию.

В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что массовый отъезд IT-специалистов из России на фоне обострившегося геополитического кризиса не сильно ударил по отрасли. По его словам, масштаб отъезда не такой глобальный. Он также отметил, что сейчас в стране много айтишников, остаться и работать в стране их мотивируют различные интересные рабочие проекты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

      Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

      В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

      Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

      Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

      Раненный ножом мурманский губернатор пришел в себя и записал первое видео

      Девушка показала способ заработка в интернете и удивила пользователей сети

      В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину

      Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области ранее был судим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше