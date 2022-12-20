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13:20, 20 декабря 2022Экономика

Глава Минцифры назвал долю уехавших из России с февраля айтишников

Глава Минцифры заявил, что с февраля уехали за границу и не вернулись 10% айтишников

Фото: Christin Hume / Unsplash

С февраля уехали за границу и не вернулись 10 процентов российских айтишников. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, покинули страну с начала года порядка 100 тысяч IT-специалистов. «Но около 80 процентов продолжают из заграницы работать на российские компании», — уточнил Шадаев.

Ранее в ноябре глава Минцифры заявил, что массовый отъезд IT-специалистов из России на фоне обострившегося геополитического кризиса не сильно ударил по отрасли. По его словам, масштаб отъезда не такой глобальный. Он также отметил, что сейчас в стране много айтишников, остаться и работать в стране их мотивируют различные интересные рабочие проекты.

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В марте в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спрогнозировали, что к апрелю Россию могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. Там отметили, что в рамках первой волны страну уже покинули около 50-70 тысяч айтишников.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручал Минцифры подготовить предложения по поддержке специалистов IT-отрасли. Новые меры поддержки должны были коснуться как IT-специалистов, проживающих в России, так и тех, кто находится за границей и планирует свое возвращение.

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Варвара Кошечкина
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