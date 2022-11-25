В России не заметили серьезного ущерба IT-отрасли с отъездом айтишников

Глава Минцифры заявил об отсутствии серьезного ущерба IT-отрасли из-за отъезда айтишников

Массовый отъезд IT-специалистов из России на фоне обострившегося геополитического кризиса не сильно ударил по отрасли, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что масштаб отъезда не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес», — заявил Шадаев. Он отметил, что сейчас в стране много айтишников, остаться и работать в стране их мотивируют различные интересные рабочие проекты.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в России успешно развиваются технологические компании и что он смотрит в будущее «с определенным оптимизмом». «Экономика у них (IT-компаний — прим. "Ленты.ру"») неплохая, они чувствуют себя хорошо, зарплаты поднимают, сотрудникам создают необходимые условия, мотивируют их оставаться работать», — сказал он. По мнению Шадаева, отечественная IТ-отрасль имеет серьезные возможности для активного развития, несмотря на события последних месяцев.

В «первую волну» в марте, сразу после начала военных действий на Украине, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась «вторая волна», потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч. «Руссофт» прогнозировал, что по итогам первой половины 2022 года из страны уедут около 40 тысяч сотрудников IT, но впоследствии заключил, что реальное количество уехавших достигло 25 тысяч. В конце весны премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в страну вернулись около 85 процентов IT-кадров, которые ранее ее покинули.

На конец сентября, до объявления частичной мобилизации, доля переехавших в другую страну или планирующих релокацию российских IT-специалистов составляла 31 процент. Большинство айтишников (57 процентов) сказали, что на тот момент пока не переезжали. При этом ранее эксперты заявляли, что после начала частичной мобилизации количество уехавших IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года.

Ранее участники рынка отмечали, что большинство трудностей в IT-отрасли связаны либо с отсутствием кадров, либо с недостаточным уровнем их подготовки. Также уже несколько лет о кадровом голоде в этой сфере говорят в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Нехватку персонала отметили 49 процентов компаний в 2021 году, подсчитали в международной рекрутинговой компании Hays.