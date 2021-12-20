Российский бизнес пожаловался на нехватку работников

Подавляющее большинство российских компаний в 2021 году столкнулось с серьезным дефицитом кадров, показало исследование международной рекрутинговой компании Hays (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Эксперты Hays объясняют жалобы на нехватку сотрудников постпандемийным ростом рынка труда.

Когда коронакризис миновал, компании вспомнили об отложенных годом ранее кадровых потребностях и занялись поиском новых работников, поэтому во всех ключевых отраслях начался дефицит квалифицированных кадров. Из-за массовой потребности компаний в новых кадрах рынок сильно изменился — увеличилась «текучка», у специалистов сменились приоритеты, а бизнесу стало сложнее их удержать. В исследовании Hays приняли участие 4896 человек из России и СНГ: 2595 нанимающих менеджеров и 2301 сотрудник.

Любой ценой

О проблемах с поиском сотрудников заявили 76 процентов нанимающих менеджеров. Более трети (35 процентов) заявили, что нехватку сотрудников испытывает вся отрасль, еще 41 процент рассказал, что чувствует недостаток специалистов с новыми или редкими навыками. Лишь четверть (24 процента) компаний не видят таких тенденций в своей отрасли и не столкнулись со сложностями при поиске сотрудников.

76 % работодателей сообщили о нехватке сотрудников

Наиболее масштабный дефицит кадров зафиксирован в сфере сельского хозяйства — о нехватке сотрудников сообщили 78 процентов опрошенных. Серьезные проблемы наблюдаются в и отрасли добывающей промышленности и металлургии (50 процентов в обеих), IT-сфере (49), химическом производстве (48). Почти в половине компаний повысилась текучесть кадров (45 процентов), в то время как о ее снижении рассказали только 7 процентов работодателей.

В 2021 году компании начали чаще пользоваться различными механизмами для борьбы с дефицитом сотрудников. Многие работодатели замещают вакантные позиции собственными работниками — так поступают в 46 процентах фирм. В связи с кризисом очень популярна стала такая мера, как наем стажеров и их обучение внутри компании — 41 процент респондентов рассказал об использовании такого подхода по сравнению с 16 процентами в 2020 году.

Работодатели стали гораздо чаще приглашать профессионалов из других регионов (41 процент против 6 в 2020-м), а также из других индустрий (24 процента против 8 в 2020-м). В то же время число тех, кто готов привлекать зарубежных специалистов, выросло лишь незначительно — с трех процентов до пяти. Кроме того, многие представители бизнеса (20 процентов) начали тратить больше денег на поиск сотрудников, а число компаний, делающих контрпредложения для удержания сотрудников, составило 54 процента.

Работодатели также поделились способами, с помощью которых привлекают новых кандидатов. Большинство стараются обеспечить конкурентную зарплату (67 процентов), многие предлагают медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсацию расходов на частную медицину сверх страховки (52), покрывают траты на мобильную связь (39), предоставляют гаджеты для работы (33) и возможность застраховать жизнь и здоровье (32).

Среди нематериальных способов привлечения специалистов чаще всего называли перспективу карьерного роста (58 процентов), стабильность компании на рынке (55), интересный функционал (50), возможность удаленной работы (43) и удобное местонахождение (43).

На своих условиях

В новой обстановке на рынке большинство сотрудников оказались не готовы чем-либо жертвовать ради сохранения работы: 27 процентов заявили, что лучше найдут новое место, а 30 процентов планируют отстаивать свои требования, не увольняясь. Только небольшая часть опрошенных работников согласна идти на уступки — перерабатывать и брать на себя дополнительные обязанности (17 процентов), отказаться от удаленной работы (11), лишиться социального пакета частично (6) или полностью (2).

56 % специалистов намерены сменить место работы

Более половины (56 процентов) специалистов собираются сменить работу и лишь 9 процентов считают, что сейчас неподходящее время для поиска работы и лучше оставаться на текущей позиции. 39 процентов респондентов устраивает их текущий работодатель.

Многие работники рассказали, что у них поменялись приоритеты при выборе места работы — материальные условия стали важнее. Чаще всего среди материальных факторов упоминали высокую зарплату (91 процент вместо 76 в 2020-ом), медицинское страхование и компенсацию расходов на частную медицину (60), 100-процентную оплату больничного листа (52), индивидуальные вознаграждения (42), увеличенный отпуск (34) и компенсацию расходов на мобильную связь (34).

В среднесрочной перспективе компаниям придется искать новые пути взаимодействия с кандидатами и текущими сотрудниками, понимать, чем и как их мотивировать, выстраивать более гибкие отношения и учиться взаимодействовать с сотрудниками и кандидатами в условиях большей свободы. Ольга Шамбер операционный директор международной рекрутинговой компании Hays

Среди нематериальных факторов наиболее популярными оказались интересный функционал или проекты (69 процентов против 37-ми год назад), перспективы карьерного роста (67 процентов против 31), личность главы фирмы (63 процента), дружелюбная корпоративная культура (56 процентов против 26), стабильность и авторитет компании на рынке (54 процента против 30), а также прозрачная система критериев повышения в должности (52 процента).