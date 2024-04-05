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11:34, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

Минцифры не подтверждает данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

Фото: Unsplash

Минцифры не подтвержает данные о том, что IT-специалисты массово уезжают из России. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что в СМИ появились данные о том, что из России массово уезжают специалисты IT-отрасли. «По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников», — прокомментировало ведомство эти данные.

В Минцифры также подчеркнули, что, по данным Росстата, число занятых в сфере IT работников увеличилось на 13 процентов и составило 857 тысяч человек.

Также министерство назвало IT-отрасль одной из самых динамично развивающейся в экономике России. В частности, по данным Минцифры, средняя зарплата сотрудников в 2023 году выросла на 13 процентов.

В сообщении также отмечается, что IT-специалисты активно пользуются мерами государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что в России отметили рост числа сотрудников из сферы IT, покинувших Россию.

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      Мария Большакова
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