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12:46, 25 июня 2024Экономика

Названа цена квартиры Земфиры в Москве

«Страсти»: квартира Земфиры в Москве может стоить 60 миллионов рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Квартира певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) в Москве может стоить около 60 миллионов рублей. Цену недвижимости, которой владеет звезда, назвало издание «Страсти».

Жилье певицы находится в жилом доме на Фрунзенской набережной. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров на шестом этаже. По данным издания, в этом же районе продается аналогичный объект — квартира в 88 «квадрата» на третьем этаже. Купить его можно за 60 миллионов рублей.

В июне 2023 года Земфира переписала свою московскую квартиру на актрису Ренату Литвинову. Певица сделала это на фоне требований отобрать недвижимость у иноагентов.

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      Александра Качан
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