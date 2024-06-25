Названы ограничения для роста российского рынка доставки еды

РБК: кадровый голод стал главным ограничением для рынка доставки еды РФ

Рост российского рынка доставки еды ограничивает кадровый голод и высокая стоимость самой доставки. Такие причины слабых перспектив отрасли в ходе 7-го Ресторанного экономического форума назвала руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Инга Микаелян, ее цитирует РБК.

Она рассказала, что главной проблемой ресторанов в РФ стала нехватка курьеров. При этом для компенсации возросших издержек компании вводят платную доставку, за которую потребитель, зачастую, не готов платить, добавила эксперт.

В то же время лидеры российского рынка доставки из ресторанов фактически исчерпали возможности для активного роста за счет подключения новых игроков и начала работы в новых регионах. Такие сервисы стараются развивать смежные сегменты бизнеса, например, доставку потребительских товаров и продуктов питания, отметила Микаелян.

Ранее стало известно, что нехватка работников в российской IT-отрасли весной 2024 года составила 45 процентов от численности занятых, а спрос работодателей на квалифицированных сотрудников в этой сфере вырос почти вдвое. К настоящему времени дефицит сотрудников в сфере информационной безопасности составляет порядка 50 тысяч человек.