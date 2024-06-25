Названо любимое уличное блюдо россиян

52,6 процента россиян называли своим любимым стритфудом шаурму

Любимой уличной едой у россиян оказалась шаурма — за это блюдо проголосовали 52,6 процента опрошенных. Исследование проводилось онлайн-сервисом для путешествий «Туту.ру», его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 85 процентов жителей городов-миллионников покупают стритфуд хотя бы один раз в месяц. При этом 41 процент респондентов предпочитает разделять такую трапезу с семьей, а 31 процент — есть в одиночестве.

В то время как лидером в опросе по популярности стала шаурма, на втором месте оказались бургеры — их выбрали 13,7 процента опрошенных. Пицца получила 11 процентов голосов, хот-доги — 5 процентов, а чебуреки — 2,5 процента.

Ранее в июне большинство российских туристов (30 процентов) назвали Кострому городом с самым вкусным сыром. На втором месте с 20 процентами голосов оказалась Адыгея, в которой изготавливают мягкий сыр из коровьего молока. Третью позицию занял Краснодарский край.