Названы составляющие нацпроекта «Кадры»

Вице-премьер Голикова: в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта

В новый нацпроект «Кадры», который запустят в 2025 году, войдут четыре федеральных проекта. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда, ее цитирует ТАСС.

В «Кадры» войдут проекты по трудоустройству выпускников, по переобучению уже работающих, по снижению травматизма на производстве и сокращению потерь от временной нетрудоспособности работников, а также по вовлечению молодежи в предпринимательство.

Составной частью проекта также станет прогноз кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу, а также разработка механизмов синхронизации этого прогноза с классификаторами в сфере образования.

В феврале Путин анонсировал запуск сразу нескольких нацпроектов в России, которые коснутся ряда сторон жизни общества. Как заявлял глава государства, новые нацпроекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи. Реализация некоторых из них начнется уже в 2024 году. Инвестиции в социальную сферу, демографию, технологию, инфраструктуру в рамках новых проектов Путин оценил как масштабные.

Согласно поручению Путина, паспорт нацпроекта «Кадры» должен быть сформирован до 1 сентября 2024 года. Сам проект начнет действовать с 2025 года.