Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

В США не планировавшая рожать мать двоих детей узнала о пятерняшках

В штате Миссисипи, США, женщина, не планировавшая рожать, неожиданно узнала на УЗИ, что беременна пятерняшками. Об этом пишет Today.

26-летняя Эшли Майерс, мать двоих детей, решила купить тест на беременность, когда заметила задержку. По словам женщины, в тот период она и ее муж Тайлер не пытались завести еще одного ребенка. Она была удивлена, когда поняла, что действительно беременна. Анализ крови показал, что у Эшли будет двойня.

Когда пара пришла на УЗИ, они уже ожидали увидеть двух эмбрионов. Однако врач сказал, что Эшли беременна пятью детьми: двумя мальчиками и тремя девочками. «Я была в полном шоке. Мне кажется, мы с мужем не разговаривали с другими людьми две недели. Мы просто молчали. Пять — это слишком много», — призналась женщина.

По словам сотрудницы университета при медицинском центре Миссисипи, пятерняшки рождаются раз в 60 миллионов беременностей. Эшли находится уже на 25-ой неделе. Ее поддерживает другая пара, у которой в 2023 году родились пять детей.

Пока Тайлер заботится о двухлетней и трехлетней дочерях, Эшли рисует и смотрит телевизор, находясь в больнице на сохранении. Чтобы оплатить все расходы, связанные с родами, и купить необходимые младенцам предметы, пара начала собирать деньги через краудфандинговую платформу.

Будущих родителей поддерживают не только деньгами. Как рассказывает Эшли, иногда к ним домой кто-то приходит, чтобы помочь с уборкой или мытьем посуды. «Когда происходит что-то масштабное, мы сплачиваемся друг с другом. Когда все прикрывают твою спину, становится не так страшно», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана. Женщина пришла в заведение, чтобы купить ланчу для пациента, когда у нее внезапно начались схватки.

