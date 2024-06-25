Один регион России получил сотни миллионов рублей на развитие сельских территорий

Северная Осетия получила свыше 740 миллионов на развитие сельских территорий

Северная Осетия получила сотни миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. Об этом пишет портал «15-й Регион».

В общей сложности в 2024 году региону выделили свыше 740 миллионов рублей в рамках государственной программы. Ее реализацию обсудили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава республики Сергей Меняйло.

Говоря о развитии сельскохозяйственной отрасли в Северной Осетии в целом, руководитель ведомства подчеркнула, что регион в последние годы демонстрирует положительные результаты по многим направлениям.

«В прошлом году в Северной Осетии собрали почти 900 тысяч тонн зерновых культур, — отметила Лут. — Очень хорошие показатели в животноводстве — как по молочному направлению, так и по птице, и по мясу крупного рогатого скота».

Ранее сообщалось, что Северная Осетия получит свыше миллиарда рублей на финансирование учреждений культуры. Почти 1,5 миллиарда рублей направят из республиканского и федерального бюджетов.