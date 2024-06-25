Один регион России получил сотни миллионов рублей на развитие сельских территорий

Северная Осетия получила сотни миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. Об этом пишет портал «15-й Регион».
В общей сложности в 2024 году региону выделили свыше 740 миллионов рублей в рамках государственной программы. Ее реализацию обсудили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава республики Сергей Меняйло.
Говоря о развитии сельскохозяйственной отрасли в Северной Осетии в целом, руководитель ведомства подчеркнула, что регион в последние годы демонстрирует положительные результаты по многим направлениям.
«В прошлом году в Северной Осетии собрали почти 900 тысяч тонн зерновых культур, — отметила Лут. — Очень хорошие показатели в животноводстве — как по молочному направлению, так и по птице, и по мясу крупного рогатого скота».
Ранее сообщалось, что Северная Осетия получит свыше миллиарда рублей на финансирование учреждений культуры. Почти 1,5 миллиарда рублей направят из республиканского и федерального бюджетов.