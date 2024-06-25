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19:10, 25 июня 2024Моя страна

Один регион России получил сотни миллионов рублей на развитие сельских территорий

Северная Осетия получила свыше 740 миллионов на развитие сельских территорий

Фото: Taamu / Wikimedia

Северная Осетия получила сотни миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. Об этом пишет портал «15-й Регион».

В общей сложности в 2024 году региону выделили свыше 740 миллионов рублей в рамках государственной программы. Ее реализацию обсудили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава республики Сергей Меняйло.

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Говоря о развитии сельскохозяйственной отрасли в Северной Осетии в целом, руководитель ведомства подчеркнула, что регион в последние годы демонстрирует положительные результаты по многим направлениям.

«В прошлом году в Северной Осетии собрали почти 900 тысяч тонн зерновых культур, — отметила Лут. — Очень хорошие показатели в животноводстве — как по молочному направлению, так и по птице, и по мясу крупного рогатого скота».

Ранее сообщалось, что Северная Осетия получит свыше миллиарда рублей на финансирование учреждений культуры. Почти 1,5 миллиарда рублей направят из республиканского и федерального бюджетов.

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      Фариза Бацазова
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