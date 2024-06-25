Один тип жилья резко подорожал в Москве

Эксперт Сырцов: новостройки в Москве подорожали на 14 процентов

В Москве резко подорожали новостройки — средняя цена одного квадратного метра этого типа жилья по итогам мая выросла на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, передает «Газета.ru».

По итогам последнего месяца весны цена «квадрата» на первичном рынке достигла 400,9 тысячи рублей. Подорожание столичных новостроек эксперт объясняет снижением доступности «запрещенных» микростудий (до 28 «квадратов»), политикой девелоперов в преддверии июльского сворачивания льготной и IT-ипотеки, а также увеличением объема предложения в дорогих премиальных проектах.

Ранее специалисты института развития «Дом.рф» спрогнозировали, что цены на квартиры в новостройках в 2024 году вырастут лишь на уровень инфляции — то есть практически не увеличатся. В общей сложности с начала года этот тип жилья прибавил в цене 3,9 процента, что немного выше уровня инфляции (3,2 процента).

Наибольший рост стоимости «первички» среди округов РФ отмечался в Уральском — на 4,2 процента, где недвижимость продавалась значительно быстрее, чем строилась, а наименьший — в Дальневосточном (на 1,3 процента), где в последние месяцы значительно увеличился объем предложения.