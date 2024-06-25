Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:35, 25 июня 2024Экономика

Один тип жилья резко подорожал в Москве

Эксперт Сырцов: новостройки в Москве подорожали на 14 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В Москве резко подорожали новостройки — средняя цена одного квадратного метра этого типа жилья по итогам мая выросла на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, передает «Газета.ru».

По итогам последнего месяца весны цена «квадрата» на первичном рынке достигла 400,9 тысячи рублей. Подорожание столичных новостроек эксперт объясняет снижением доступности «запрещенных» микростудий (до 28 «квадратов»), политикой девелоперов в преддверии июльского сворачивания льготной и IT-ипотеки, а также увеличением объема предложения в дорогих премиальных проектах.

Ранее специалисты института развития «Дом.рф» спрогнозировали, что цены на квартиры в новостройках в 2024 году вырастут лишь на уровень инфляции — то есть практически не увеличатся. В общей сложности с начала года этот тип жилья прибавил в цене 3,9 процента, что немного выше уровня инфляции (3,2 процента).

Наибольший рост стоимости «первички» среди округов РФ отмечался в Уральском — на 4,2 процента, где недвижимость продавалась значительно быстрее, чем строилась, а наименьший — в Дальневосточном (на 1,3 процента), где в последние месяцы значительно увеличился объем предложения.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Аверьянова
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

      Популярный в России комик раскрыл заработок в Comedy Club

      Продюсер оценил возможность тура по России арестованного певца Шарлота

      Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

      Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

      Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

      Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

      Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

      Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

      В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше