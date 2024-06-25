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14:54, 25 июня 2024Культура

Олег Газманов спас Никаса Сафронова от мошенников

Mash: художник Никас Сафронов стал жертвой мошенников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов стал жертвой мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что злоумышленники позвонили художнику и заявили, что они являются представителями «Википедии». Они сообщили Сафронову, что обнаружили ошибку в статье о нем и предложили исправить это.

В процессе общения мошенники смогли получить необходимые коды и взломать аккаунты художника на «Госуслугах» и в WhatsApp. Затем преступники начали писать людям из списка контактов Сафронова с просьбами перевести 20-30 тысяч рублей «до завтра».

Одной из жертв злоумышленников мог стать российский исполнитель Олег Газманов, однако он понял, что ему написали мошенники, и сообщил художнику о том, что его взломали. После этого Сафронов сменил все пароли. По его словам, финансовых потерь удалось избежать.

Ранее стало известно, что Родион Газманов решил стать депутатом Мосгордумы.

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      Варвара Кошечкина
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