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14:14, 25 июня 2024Культура

Сын Газманова решил стать депутатом

Сын Олега Газманова решил баллотироваться в Мосгордуму

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сын российского исполнителя Олега Газманова, певец Родион Газманов решил стать депутатом Мосгордумы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Газманов сообщил, что подал документы в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Мосгордумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу.

Сын артиста отметил, что намерен помогать жителям своего округа и заниматься вопросами помощи ветеранам, патриотического воспитания, поддержки молодежи и другими актуальными темами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал команду кандидатов на выборы в Мосгордуму от партии «Единая Россия». В число кандидатов вошел Газманов. В список также попали два космонавта, Герои России — Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, спортивные чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева.

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      Мария Рюрикова
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