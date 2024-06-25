Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 25 июня 2024Мир

ООН обвинила солдат ЦАХАЛ в изнасилованиях палестинских мужчин, женщин и детей

ООН: израильские солдаты насилуют палестинских мужчин, женщин и даже детей

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) насилуют и угрожают изнасиловать палестинских мужчин, женщин и даже детей. Об этом стало известно из заявления Специального комитета ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа, опубликованного на официальном сайте организации.

«Многочисленные заинтересованные стороны сообщили о резком росте числа сексуальных домогательств, надругательств сексуального характера, угроз изнасилования и самих изнасилований, в том числе с использованием посторонних предметов, в отношении мужчин, женщин и даже детей, а также о запугивании израильскими силами безопасности с использованием собак», — говорится в документе.

Комитет пришел к выводу, что нарушения, совершенные Израилем в отношении палестинцев, содержащихся под стражей, ужасают. Отмечается, что израильские солдаты также «публично и бесстыдно делятся фотографиями в социальных сетях, которые нарушают неприкосновенность частной жизни и интимную сферу палестинских женщин, чтобы высмеять, пристыдить и унизить их».

Ранее ООН обвинила Израиль в нарушении принципов ведения войны в секторе Газа. В организации заявили, что Тель-Авив несет ответственность за военные преступления, преступления против человечности и нарушение международного гуманитарного права.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      В выгоревшем здании во Фрязино вновь вспыхнул пожар

      Назван российский город с самым дорогим жильем на сутки

      Суд оправдал домогавшегося стюардессы мужчину из-за ее «долгой реакции»

      52-летний Джаред Лето вышел на публику в трусах и был раскритикован в сети

      ООН обвинила солдат ЦАХАЛ в изнасилованиях палестинских мужчин, женщин и детей

      Президент Чехии высказался о способности России сохранить контроль над новыми регионами

      Женщину обвинили в колдовстве и заставили пить мочу

      В России отменили авиасалон МАКС-2024

      Колония для особо опасных преступников «Белый лебедь» закупила игровую приставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше