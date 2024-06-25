ООН обвинила солдат ЦАХАЛ в изнасилованиях палестинских мужчин, женщин и детей

ООН: израильские солдаты насилуют палестинских мужчин, женщин и даже детей

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) насилуют и угрожают изнасиловать палестинских мужчин, женщин и даже детей. Об этом стало известно из заявления Специального комитета ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа, опубликованного на официальном сайте организации.

«Многочисленные заинтересованные стороны сообщили о резком росте числа сексуальных домогательств, надругательств сексуального характера, угроз изнасилования и самих изнасилований, в том числе с использованием посторонних предметов, в отношении мужчин, женщин и даже детей, а также о запугивании израильскими силами безопасности с использованием собак», — говорится в документе.

Комитет пришел к выводу, что нарушения, совершенные Израилем в отношении палестинцев, содержащихся под стражей, ужасают. Отмечается, что израильские солдаты также «публично и бесстыдно делятся фотографиями в социальных сетях, которые нарушают неприкосновенность частной жизни и интимную сферу палестинских женщин, чтобы высмеять, пристыдить и унизить их».

Ранее ООН обвинила Израиль в нарушении принципов ведения войны в секторе Газа. В организации заявили, что Тель-Авив несет ответственность за военные преступления, преступления против человечности и нарушение международного гуманитарного права.