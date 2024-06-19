УВКПЧ ООН обвинила Израиль в нарушении принципов ведения войны в секторе Газа

Официальные власти Израиля виновны в нарушении принципов ведения войны и истреблении палестинцев в секторе Газа в операциях, которые проводятся на территории анклава с 7 октября. Об этом заявила председатель независимой международной следственной комиссии ООН в составе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Нави Пиллэй, сообщает Reuters.

«Израильские власти несут ответственность за военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права, включая массовое истребление, преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам и объектам, убийства», — заявила она в ходе выступления в совете ООН.

Пиллэй также обвинила Израиль в «насильственном перемещении, гендерных преследованиях, сексуальном и гендерно обусловленном насилии, а также в жестоком или бесчеловечном обращении» с палестинцами.

20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта за военные преступления Армии обороны Израиля в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.