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14:58, 25 июня 2024Мир

В России назвали цель выдачи ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Сенатор Климов назвал «мелким» решение МУС об ордере на арест Шойгу и Герасимова
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова для того, что осложнить их географические перемещения, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«После того, что устроили с выдачей ордера на арест нашего верховного главнокомандующего, все остальное только дополняет безумие, охватившее этот орган, — сказал политик. — Ордер выдали, чтобы немного затруднить этим людям жизнь, осложнить их географические перемещения. Но, на самом деле, все это очень мелко».

Сенатор считает, что подобными решениями МУС только дискредитирует себя, и напомнил, что даже в США не признают его решений.

«Когда мы начинаем об этом говорить, то только повышаем серьезность МУС. Но недаром даже США не признают его решений в отношении себя. Впрочем, не признавая, они все равно используют его в своих целях против других стран», — заметил Климов.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова. Об этом сообщается в отчете Палаты досудебного производства.

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      Варвара Кошечкина
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