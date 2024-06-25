В России дали МУС совет после выдачи ордера на арест Шойгу и Герасимова

Депутат Заварзин раскритиковал МУС за ордер на арест Шойгу и Герасимова

Международному уголовному суду (МУС) стоит выдать ордер на арест тех, кто наносит удары по мирным гражданам в Крыму, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на выданный досудебной палатой МУС ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

«Мы не признаем эту организацию. Мы объявили в розыск председателя этого суда. На первых лиц они выдают, еще на кого-то. Никак к этому не надо относиться. Надо работать и заканчивать нашу спецоперацию. Я бы не придавал этому большого значения», — заявил Заварзин.

Они лучше пусть выдают ордера на арест тех, кто нанес последний удар по Севастополю, кто готовит боевиков и так далее. А они не по тому коридору бегут Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщается в отчете Палаты досудебного производства.

