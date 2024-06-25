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14:15, 25 июня 2024Мир

МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщается в отчете Палаты досудебного производства.

Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а также преступления против человечности, совершенные российской армией в период 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года, подчеркнули в инстанции.

«За это время российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в нескольких населенных пунктах Украины», — говорится в документе.

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      Глеб Бажуткин
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