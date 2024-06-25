Отбывающий условный срок брачный аферист убедил россиянку взять для него 10 кредитов

В Петербурге брачный аферист заставил подругу взять на ее имя 10 кредитов

В Санкт-Петербурге отбывающий условный срок 37-летний брачный аферист убедил подругу взять для него десять кредитов на общую сумму два миллиона рублей для инвестиции в его «бизнес». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, пострадавшая — 37-летняя сотрудница петербургского салона красоты. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной случайно на улице. Спустя несколько недель у пары начались отношения. В это время аферист рассказал женщине, что руководит крупной металлургической компанией. По словам пострадавшей, он вел себя как порядочный мужчина. Однако вскоре он заявил, что у него срывается некий госконтракт из-за недостатка бюджета. Мужчина показал девушке договор инвестиционного займа и предложил ей инвестировать в его компанию, а взамен пообещал устроить ее к себе на работу, на должность с высоким окладом. Потерпевшая согласилась, и вместе они стали оформлять кредиты на ее имя в банках. После этого он тайком отправил ее паспортные данные еще в десять банков и получил одобрение на кредиты. Затем злоумышленник пообещал переоформить на нее свой автомобиль марки Mercedes-Benz. Девушка поняла, что на самом деле происходит, только после разговора с родителями, когда аферист попросил ее оформить еще несколько кредитов. Тогда она обратилась в полицию.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. В отношении него возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала афериста после обращения двух женщин, потерявших по его вине полтора миллиона рублей.