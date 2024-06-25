Парковка подешевеет на некоторых улицах Москвы

Парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле с 1 июля

С 1 июля парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле. Об изменении тарифов сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Понизить цены на парковку собираются на 12 улицах — в том числе на улице Гаврикова, в Малом Калужском и Балакиревском переулках. В ведомстве пояснили, что машино-места в этих районах загружены менее чем на 50 процентов — тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

На 12 процентах улиц, где парковочные места почти всегда заняты — например, на Большой Черкизовской улице, Фрунзенской набережной и улице Ильинке, — тарифы изменят. При этом только на одном проценте улиц поменяют предельные значения.

«Корректировки позволят местным жителям быстрее находить парковку в своем районе, а также перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места», — пояснили в Дептрансе Москвы. После изменений днем парковка будет стоить 600 рублей в час, а ночью — 200 рублей в час. Для местных жителей она по-прежнему останется бесплатной.

Также с 5 августа находить парковочные места у дома станет проще жителям еще 88 участков улиц, которые находятся в местах притяжения автомобилистов. В департаменте отметили, что все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковку оставят бесплатной для жителей районов. При этом платные места, как правило, освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные. Чтобы получить приоритет и комфортнее парковаться, жителям районов нужно оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru.

Ранее актер Михаил Тарабукин, известный по роли Феди в сериале «Кухня», похвалил платные парковки в Москве. По словам артиста, такая система мест для стоянки машин является преимуществом столицы перед зарубежными городами.