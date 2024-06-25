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19:23, 25 июня 2024Путешествия

Пассажир попытался тайком покурить на борту самолета и попался

Пассажир Transavia попытался тайком покурить на борту самолета и был арестован

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Пассажир авиакомпании Transavia попытался тайком покурить на борту самолета и попался членам экипажа. Об этом сообщает Aviation.Direct.

Уточняется, что инцидент произошел во время рейса на греческий остров Кос. Голландского туриста неоднократно просили убрать электронную сигарету, однако он отказывался подчиниться. В результате после посадки мужчина был арестован местными правоохранителями.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Delta напал на стюардессу из-за отказа в дополнительной выпивке и сигаретах и пошел под суд. Уточняется, что 44-летний Шашар Бивас из Лонг-Айленда приговорен к шести месяцам тюремного заключения и должен явиться в суд до 2 августа.

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      Марк Успенский
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