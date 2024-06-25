Патриарх Кирилл встретился с осужденным на Украине митрополитом УПЦ

Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном, иерархом Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

Встреча произошла после того, как осужденного на пять лет колонии Ионафана освободили по ходатайству главы Русской православной церкви (РПЦ). Во время встречи предстоятель РПЦ наградил митрополита Ионафана орденом.

«Как вы знаете, за свою верность патриарху Русской православной церкви, за неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, владыка претерпел скорби», — объявил патриарх.

Известно, что Служба безопасности Украины обвиняла митрополита в разжигании религиозной розни. По версии правоохранителей, Ионафан «осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями».