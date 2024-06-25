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16:42, 25 июня 2024Ценности

Названы главные тренды лета 2024 года

Glamour: вещи делового стиля стали главным трендом лета 2024 года

Фото: Peter White / Getty Images

Модные редакторы назвали главные тренды лета 2024 года. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии журнала Glamour.

В список самых актуальных вещей попали женственные предметы гардероба, в том числе юбки длины макси, приталенные пиджаки и мини-юбки с цветочным принтом. Кроме того, популярность обретут образы в стиле «офискор», состоящие из деловой одежды. В их число вошли брючные костюмы, пиджаки и рубашки.

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Кроме того, в моду вошли прозрачные наряды белого цвета, а также брюки с завышенной линией талии, пришедшие на смену заниженной посадке. Что касается принтов, популярными стали вещи в цвете «металлик» и платья с цветочной расцветкой. В заключение эксперты призвали читателей обратить внимание на наряды эстетики «спортшик».

В июне стало известно, что молодежь пристрастилась к дрянной моде в 2024 году.

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      Карина Черных
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