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18:51, 25 июня 2024Силовые структуры

Бывшего замглавы отдела полиции в российском городе задержали за полумиллионную взятку

В Петербурге задержали экс-замначальника отдела полиции за полумиллионную взятку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали бывшего временно исполняющего обязанности заместителя начальника 74-го отдела полиции города за взятку в полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, полиция проводила проверку в отношении 29-летней местной жительницы, которая подозревалась в мошеннических действиях в сфере продажи туристических путевок. Обвиняемый через своего знакомого, оперуполномоченного 8-го отдела полиции, вызвал эту женщину для дачи объяснений. Он потребовал у нее 500 тысяч рублей взамен на отказ возбуждать уголовное дело. Посредником в передаче взятки выступал оперуполномоченный, его задержали с поличным.

Против экс-врио замначальника отдела полиции возбуждено дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по краю Михаила Привалихина за коррупцию.

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