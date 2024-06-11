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07:46, 11 июня 2024Силовые структуры

Бывшему замначальника полиции российского региона вынесли приговор за взятки

Экс-замглавы полиции ГУ МВД Красноярского края осудили на 12 лет за взятки

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

В Красноярском крае суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по краю Михаила Привалихина за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Привалихин признан виновным по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взяток в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 24 миллиона рублей и лишением звания подполковник полиции. Также суд запретил ему десять лет занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и органах местного самоуправления.

По версии следствия, полицейский получил взяток на общую сумму девять миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг. За денежное вознаграждение Привалихин обещал бизнесмену покровительство и помощь с урегулированием конфликта с конкурентом. Взятки передавались в виде денег, оплаты отпуска супруги экс-полицейского, покупки охотничьего карабина Браунинг БАР МК 3, телефона марки IPhone.

На суде Привалихин заявил, что невиновен в коррупции. «Брал, только не понял, за что. Он мне сам их навязывал. Такое ощущения было, что "на, Привалихин, тебе деньги. Подумай, за что их возьмешь"» — сказал подсудимый.

Его задержали осенью 2022 года сотрудники ФСБ, а Басманный суд столицы выдал санкцию на арест.

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      Екатерина Кашурникова
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