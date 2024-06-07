18 лет запросили для бывшего замначальника полиции российского региона за взятки

Прокурор просит 18 лет колонии экс-замглавы полиции ГУ МВД Красноярского края

На слушаниях в Центральном районном суде Красноярска прокурор в ходе прений сторон запросил наказание в виде 18 лет лишения свободы для бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Представляющий государственное обвинение прокурор также потребовал наложить на экс-полицейского штраф в размере 40 миллионов рублей, лишить звания «подполковник полиции», конфисковать его имущество, а также запретить занимать должности в органах власти сроком 15 лет после отбытия наказания в колонии строгого режима.

По версии следствия, полицейский получил взяток на общую сумму девять миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг. За денежное вознаграждение Привалихин обещал бизнесмену покровительство и помощь с урегулированием конфликта с конкурентом. Взятки передавались в виде денег, оплаты отпуска супруги экс-полицейского, покупки охотничьего карабина Браунинг БАР МК 3, телефона марки IPhone.

На суде Привалихин заявил, что невиновен в коррупции. «Брал, только не понял, за что. Он мне сам их навязывал. Такое ощущения было, что "На, Привалихин, тебе деньги. Подумай, за что их возьмёшь"» — сказал подсудимый.

Также его судят по аналогичному обвинению в Южно-Сахалинском городском суде. По версии следствия, в 2018 году он лично задержал красноярца по подозрению в незаконном хранении наркотиков. У него в кармане нашли сверток с белым порошком, но позже химическое исследование не выявило в его составе ничего запрещенного. Тем не менее, как считает следствие, Привалихин потребовал от задержанного регулярной финансовой помощи и пригрозил непрекращающимися проблемами с законом. Позже на отдыхе Привалихин через друга-посредника получил от красноярца 300 тысяч рублей.

Его задержали осенью 2022 года сотрудники ФСБ, а Басманный суд столицы выдал санкцию на арест.