Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Махачкалы в Москву Boeing 737-800 23 июня. Во время выполнения полета на высоте 2,1 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета с правой стороны.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение продолжить полет в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичной авиагавани Внуково.

Ранее летевший в Москву самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за проблем с шасси. Инцидент случился со следовавшим в российскую столицу из Оренбурга Airbus A320 в пятницу, 21 июня.