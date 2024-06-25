Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Махачкалы в Москву Boeing 737-800 23 июня. Во время выполнения полета на высоте 2,1 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета с правой стороны.
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Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение продолжить полет в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичной авиагавани Внуково.
Ранее летевший в Москву самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за проблем с шасси. Инцидент случился со следовавшим в российскую столицу из Оренбурга Airbus A320 в пятницу, 21 июня.