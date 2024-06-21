Летевший в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неубравшейся стойки шасси

Летевший в Москву самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел со следовавшим в российскую столицу из Оренбурга Airbus A320 в пятницу, 21 июня. «Сразу после взлета пилоты доложили диспетчерам о неубранной передней стойке шасси и ушли в зону ожидания», — говорится в сообщении.

Спустя десять минут командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сигнал срочности и бедствия он не объявлял. Через 12 минут пассажирский лайнер произвел благополучную посадку.

Ранее направлявшиеся на родину россияне на девять часов застряли в аэропорту Венесуэлы, считающейся самой опасной по уровню преступности страной в мире. Инцидент случился на рейсе российской авиакомпании Nordwind Airlines из Порламара в Москву.