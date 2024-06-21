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13:31, 21 июня 2024Путешествия

Россияне застряли в аэропорту самой опасной страны мира на девять часов

Летевшие в Москву пассажиры застряли в аэропорту Порламара на девять часов

Фото: PxHere

Летевшие на родину россияне застряли в аэропорту Венесуэлы, считающейся самой опасной по уровню преступности страны в мире, на девять часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе российской авиакомпании Nordwind Airlines из Порламара в Москву. По данным источника, пассажиры уже более четырех часов находятся в самолете.

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«Только спустя три часа предложили напитки. Причина задержки: техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в полете. Инцидент случился с направлявшимся из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды Boeing 737 в четверг, 20 июня. Отмечается, что полет проходил без отклонений на высоте 11,6 тысячи метров.

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      Фариза Бацазова
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