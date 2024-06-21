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09:16, 21 июня 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту треснуло в полете лобовое стекло

У летевшего из Петербурга в Минеральные Воды самолета треснуло лобовое стекло

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в полете. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды Boeing 737 в четверг, 20 июня. Отмечается, что полет проходил без отклонений на высоте 11,6 тысячи метров.

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«На подлете к Астрахани в кабине пилотов растрескалось лобовое стекло с левой стороны, — говорится в сообщении. — Экипаж доложил об этом диспетчерам и запросил снижение до 300 эшелона (9,1 тысячи метра).

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Спустя чуть более часа лайнер благополучно приземлился в Минводах. Борт временно отстранили от полетов для замены стекла.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за поломки прибывшего из Турции самолета. Инцидент произошел со следовавшим из Антальи в российскую столицу Boeing 777 18 июня.

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      Фариза Бацазова
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