Популярная актриса появилась в галстуке из волос на Неделе моды

Популярная американская актриса Сельма Блэр появилась в необычном образе на Неделе моды в Париже и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летнюю знаменитость заметили на модном показе бренда Schiaparelli. Ее запечатлели в белой рубашке и костюме светло-коричневого цвета, состоявшем из оверсайз пиджака и брюк. Кроме того, она позировала с небольшой коричневой сумкой и в галстуке из заплетенных в косу волос.

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Читатели портала удивились внешнему виду звезды «Жестоких игр», о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Меня беспокоит этот галстук», «Мой отец очень любит галстуки. Интересно, что он сказал бы по этому поводу?», «Какой позор», «Галстук Сельмы смотрится странно», «Просто ужасно», — высказывались они.

В апреле американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс прогулялась по Нью-Йорку в кружевном топе белого цвета, черном жакете и трусах, надетых на капроновые колготки. При этом знаменитость взяла с собой небольшую сумку и надела туфли с наращенными волосами.