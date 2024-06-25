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04:01, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Порномодель попала в секс-индустрию благодаря мужу и развелась с ним

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Известная порномодель Бонни Блю рассказала, как попала в секс-индустрию благодаря мужу. Подробности она раскрыла в подкасте Холли Рэндалл, выпуск которого доступен на YouTube.

Модель отметила, что начала карьеру на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans только благодаря супругу. «Он подтолкнул меня к этому», — подчеркнула она.

По словам Блю, она была не уверена в своей внешности. «Я считала себя недостаточно красивой, у меня не было большой груди или плоского живота, но он сказал: "Нет, ты красивая, займись этим". Это придало мне уверенности для старта карьеры», — рассказала она. Девушка добавила, что супруг видел в ее карьере в порноиндустрии перспективу хорошего заработка.

Однако позже, как рассказала модель, они развелись с супругом. Блю уточнила, что их расставание не было связано с ее работой в секс-индустрии.

Ранее американская эротическая модель, 54-летняя звезда порно Сайрен Де Мер также рассказала, как попала в индустрию в 37 лет благодаря мужу.

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      Олег Давыдов
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