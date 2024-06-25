Повар назвала лучшие напитки во время жары

Повар Иваненко призвала пить домашние лимонады в жару

Лимонады собственного приготовления могут отлично утолить жажду в летнее время. Советами по их приготовлению с «Вечерней Москвой» поделилась повар второй категории Татьяна Иваненко.

Она посоветовала не варить ингредиенты. Чтобы сохранить как можно больше витаминов, рекомендуется залить ягоды, фрукты, пряные травы или имбирь кипятком, затем остудить и подать со льдом. Повар также отметила, что жажду может отлично утолить домашний хлебный квас или квас на сусле.

Врач-терапевт Елена Круглова, в свою очередь, напомнила о важности приема воды в жаркие дни. По словам терапевта, чаще других жертвами обезвоживания становятся дети и пожилые люди. Первыми признаками проблемы являются слабость, головная боль, тошнота, а также пересохшие слизистые.

Ранее врачи Видновской клинической больницы Минздрава Московской области заявили, что экстремальная жара опаснее всего для пожилых людей, нетрезвых граждан, а также россиян, страдающих неврологическими расстройствами.