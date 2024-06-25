Среда обитания
Все
15:21, 25 июня 2024Среда обитания

Повар назвала лучшие напитки во время жары

Повар Иваненко призвала пить домашние лимонады в жару

Фото: Julia Zolotova / Unsplash

Лимонады собственного приготовления могут отлично утолить жажду в летнее время. Советами по их приготовлению с «Вечерней Москвой» поделилась повар второй категории Татьяна Иваненко.

Она посоветовала не варить ингредиенты. Чтобы сохранить как можно больше витаминов, рекомендуется залить ягоды, фрукты, пряные травы или имбирь кипятком, затем остудить и подать со льдом. Повар также отметила, что жажду может отлично утолить домашний хлебный квас или квас на сусле.

Врач-терапевт Елена Круглова, в свою очередь, напомнила о важности приема воды в жаркие дни. По словам терапевта, чаще других жертвами обезвоживания становятся дети и пожилые люди. Первыми признаками проблемы являются слабость, головная боль, тошнота, а также пересохшие слизистые.

Ранее врачи Видновской клинической больницы Минздрава Московской области заявили, что экстремальная жара опаснее всего для пожилых людей, нетрезвых граждан, а также россиян, страдающих неврологическими расстройствами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

      Замедленный бой оленей попал на видео

      Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

      В российском регионе сбили воздушный шар ВСУ

      В России сжегший заживо задержанного экс-глава угрозыска ушел из колонии на СВО

      В США назвали разговоры о снижении ставки преждевременными

      Tesla назвала стоимость своих роботов-гуманоидов

      Домохозяйкам назвали домашнее средство для чистки окон

      Премьер Эстонии станет главой евродипломатии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше